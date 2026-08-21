Denizolgun'un Şüpheli Ölümü ve Çiftliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizolgun'un Şüpheli Ölümü ve Çiftliği

Denizolgun\'un Şüpheli Ölümü ve Çiftliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmaya konu oldu, çiftliği havadan görüntülendi.

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında vefat ettiği ve şüphelere konu olan çiftliği havadan görüntülendi.

6 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybeden Ahmet Arif Denizolgun soruşturmasında ortaya çıkan detaylar dikkat çekiyor. İddiaya göre Denizolgun, çiftlik evinde at bindikten sonra ertesi güne kadar kimseyle iletişim kurmadı. Çiftlikte yalnızca atlara bakan seyisinin olduğu belirtilirken, Denizolgun sonraki gün akşam saatlerinde evinde ağzından kan gelmiş halde ölü olarak bulunmuştu. Çiftlikte bekleyen şoförüyle birlikte Denizolgun'un evine önce yeğeni ve doktoru çağırılırken; polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verilmesi dikkat çekmişti.

Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından Ahmet Arif Denizolgun'un ölümü "şüpheli" bulunarak, soruşturma yeni bir boyut kazandı. Son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Feth-i kabir sonrası Denizolgun'un naaşı yeniden Karacaahmet Mezarlığı'ndaki yerine yerleştirildi. Adli Tıp'ta incelenmek üzere mezardan alınan örneklerle olayın "şüpheli ölüm" olup olmadığının açıklığa kavuşturması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizolgun'un Şüpheli Ölümü ve Çiftliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Antalya’da kahreden olay Yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu Antalya'da kahreden olay! Yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu
Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

13:54
Cengiz Ünder de gidiyor Paraya para demeyecek
Cengiz Ünder de gidiyor! Paraya para demeyecek
13:46
Aziz İhsan Aktaş’ın savunmasından yeni detaylar Dekontları mahkemeye sundu, o toplantıda yaşananları anlattı
Aziz İhsan Aktaş'ın savunmasından yeni detaylar! Dekontları mahkemeye sundu, o toplantıda yaşananları anlattı
12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 14:13:05. #7.13#
SON DAKİKA: Denizolgun'un Şüpheli Ölümü ve Çiftliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.