Depremde ayaklarını kaybeden kadın, eşinin sevgisiyle hayata tutunuyor - Son Dakika
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Yerel

Depremde ayaklarını kaybeden kadın, eşinin sevgisiyle hayata tutunuyor

Depremde ayaklarını kaybeden kadın, eşinin sevgisiyle hayata tutunuyor

Kahramanmaraş'ta depremde ayaklarını kaybeden bir kadın, eşinin sevgisi ve yardımlarıyla hayata sıkı sıkıya tutunuyor. Eşinin desteği sayesinde eksikliğini hissetmeyen kadın, hayırseverlerden akülü araba talep ediyor.

15.08.2024 10:06
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Kahramanmaraş'ta depremde ayaklarını kaybeden kadın, eşinin sevgisiyle hayata sımsıkı tutunuyor.

Kahramanmaraş'ta Eşe Yurdagül (67), depremde enkaz altında kaldığı için ayaklarını kaybetti. Yurdagül, eşi Durdu Yurdagül (63) ile Dulkadiroğlu ilçesi Necip Fazıl Konteynırkent'te yaşamaya başladı. Yurdagül, o günden sonra eşinin sevgiyle hayata tutundu. "Ben ayaklarımı kaybettim ama eşim bana ayaklarımı kaybettiğimi hissettirmedi" diyen Yurdagül, "Eşimin bana yaptığı bu iyiliği karşısında onu sırtımda bile taşırım" ifadesini kullandı.

Yurdagül, "Ayaklarımı depremde kaybettim. Ayağımın üzerine hatırlamıyorum ama bir şey düştü, sonrasında da ayağımı kesmek zorunda kaldılar. Böyle olduktan sonra bana eşim bakıyor. Benim yemeğimi yapıyor, konteyneri temizliyor, banyomu yaptırıyor. Bu durumdan dolayı biraz zorlanıyorum ve akülü araba istiyorum hayırseverlerden. Eşim şu an bana bakıyor, kendisi o halde olsaydı ben de kendisine bakardım. Daha önce eşim rahatsızlanmıştı, ben ona baktım. Kendisinin şu an bana yaptığı iyilik karşısında sırtımda bile taşırım onu. Ben eşimi çok seviyorum. Benim ayaklarım yok ama eşim bana çok yardımcı oluyor, bana eksikliğini hissettirmiyor" dedi.

Durdu Yurdagül ise, "Ben eşime bakıyorum. Sabahleyin kahvaltısını hazırlıyorum. Çayını yapıyorum, bakkaldan ekmeği alıp geliyorum. Bulaşıkları yıkıyorum. Beraber kahvaltı yapıyoruz ve ben evi temizliyorum. Eşimin banyosunu ben yaptırıyorum. Depremde ayaklarını kaybetmesinin ardından bakımlarını ben yapıyorum. Eşim olmasa ben yaşayamazdım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eşim benim her şeyim oldu. Akşam olunca yemeği hazırlıyorum, beraber yiyoruz. Beraber geçinip gidiyoruz. Evimiz yıkıldığı için konteynerde kalıyoruz. Benim de başıma böyle bir şey gelse, eşim de beni bırakıp gitmezdi. Bir ara ben hastalandığımda beni bırakmadı ve bana bakmıştı" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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