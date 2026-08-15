Gaziantep'te 200 yıllık Antepevleri restore ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 200 yıllık Antepevleri restore ediliyor

Gaziantep\'te 200 yıllık Antepevleri restore ediliyor
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep’te ağır hasar gören ve bir bölümü yıkılan 200 yıllık tarihi Antepevleri’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'te ağır hasar gören ve bir bölümü yıkılan 200 yıllık tarihi Antepevleri'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi Gaziantep'te büyük bir yıkıma yol açtı. 11 ilde 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği depremde başta, binalar olmak üzere yollar, köprüler, tarihi yapılarda hasar gördü. Şehitkamil ilçesine bağlı Yaprak ve Çakmak mahallelerinde bulunan ve yalnızca mimari özellikleriyle değil, Milli Mücadele dönemindeki Fransız işgaline karşı verilen mücadele sırasındaki rolleriyle de dikkat çeken Antepevleri, restore edilerek turizme kazandırılacak. Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Şehitkamil Belediyesi'nin proje desteğiyle başlarken ilk etapta 17 tarihi yapıda başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla yapıların butik otel ve kültür merkezi olarak kentin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

"Tarihi yapıları canlandırmak, ayağa kaldırmak için çaba sarf ediyoruz"

Gaziantep'in tarihi yapılarını ayağa kaldırmak, restore etmek için çaba sarf ettiklerini belirten Mimar Mehmet Güneşlen, "Biz mimarlar olarak Gaziantep'in özgün tarihi kültürel mirasını usulüne, özüne uygun bir şekilde ayağa kaldırıp tekrardan bu ülkeye hizmet verebilmesi adı altında çalışmalar yapıyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle oynama yapmaksızın özgüne uygun bir şekilde yapıyı tekrardan canlandırmak, ayağa kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu alanda çalışan bütün mimarların zaten bütün meslektaşlarımın asli görevinin de zaten bu olduğunu düşünüyorum. Gaziantep'te taş yapı çok mevcut. Bunlar da 600 yıllık 700 yıllık olduğu için bu yapılar 2023 yılında yaşanan deprem de zaten asrın felaketi olduğu için hasar görmemesi içten bile değil zaten. Taşların da bir çürüme süresi olduğu için bir ömrü var artık" dedi.

"Başkanımız Umut Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum"

Desteklerinden ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür eden Mimar Güneşlen, "Devletimizin bize sağladığı imkanlarla bu yapıları tekrardan ayağa kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Şu anda yaptığımız yer Şehitkamil Belediyesi Kültür Mirası Koruma Müdürlüğü olarak kullanılacağı bize söylendi. bizden proje ve uygulama desteklerini maddi manevi şekilde esirgemeyen Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Gaziantep, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 200 yıllık Antepevleri restore ediliyor - Son Dakika

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