Hatay'da asrın felaketinde yaşadığı evden kaçmaya çalışırken merdiven boşluğuna düşen sınıf öğretmeni Halil Uyan, 6 saat sonra enkaz altında vücudunda çok sayıda kırıklarla kurtarıldı. Geçirdiği sayısız ameliyatların ardından fizik tedavi süreciyle birlikte öğrencilerine kavuşan Uyan, Reyhanlı ilçesindeki Şehit Muhammed Sait Çelik İlkokulu'nda öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Maya Apartmanı'ndaki evlerinde eşi ve iki çocuğuyla yakalanan 42 yaşındaki Halil Uyan, sarsıntının başlamasıyla ailesiyle birlikte binadan çıkmaya çalıştığı esnada merdiven boşluğuna düştü. Apartmanın merdiven boşluğunda duvarların yıkılmasıyla enkaz altında kalan Uyan, yaklaşık 6 saat sonra yakınlarının yardımıyla sol omzunda bir, sağ ayak bileğinde iki ve kalçasında üç kırık olarak kurtarıldıktan sonra ameliyat edildi. Ameliyatların ardından yaklaşık 2 ay yatağa bağımlı kalan Uyan, uzun süre hastanede tedavi görerek öğrencilerine kavuşacağı günü bekledi. Yaklaşık iki yıl süren fizik tedavi sürecini geride bırakan öğretmen Uyan, yeniden yürümeye başlayınca görevine dönmek için mücadele etmeye başladı. Öğretmenliğe 7 ay süre ara verdikten sonra mesleğine dönen Uyan, iyileşme sürecinin ardından Reyhanlı ilçesindeki Şehit Muhammed Sait Çelik İlkokulu'nda yeniden öğrencileriyle buluştu. Şu anda birinci sınıflara eğitim veren öğretmen Uyan, belindeki kırık ve her gün yaşadığı ağrılara rağmen mesleğini sürdürüyor.

"O süreçte hep bir gün yeniden ayağa kalkacağım; yürüyeceğim, sınıfıma ve öğrencilerime kavuşacağım diye hayal kurdum"

Şehit Muhammed Sait Çelik İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve 19 yıllık öğretmen olduğunu söyleyen Halil Uyan, "Deprem günü Antakya'da görev yapıyordum, çok zor bir süreçti. Büyük bir gürültüyle uyandık. Bir yandan kendi hayatımızı kurtarmaya çalışırken diğer yandan eşimi ve çocuklarımı kurtarma telaşına düştük. Komşularımızla birlikte apartmanın merdivenlerinden inmeye çalışıyorduk. Ancak merdivenlerin duvarları yıkılmıştı ve etraf karanlıktı. Bu sırada yeniden sarsıntı başladı ve deprem bizi aşağı doğru savurdu. Ben de üçüncü kattan düştüm. Vücudumun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Belim, kalçam ve omzum başta olmak üzere birçok yerimden ameliyat geçirdim. Depremin ardından uzun süre hastanede tedavi gördüm. Yaklaşık 7 ay yatağa bağımlı kaldım, 2 yıl boyunca fizik tedavi sürecim devam etti. Hala tedavi görüyorum. Şükrediyorum, Allah bizi çocuklarıma ve öğrencilerime bağışladı. İnsanın bedensel yorgunluğundan ziyade zihinsel yorgunluğu daha ağır olabiliyor. O süreçte hep bir gün yeniden ayağa kalkacağım; yürüyeceğim, sınıfıma ve öğrencilerime kavuşacağım diye hayal kurdum. Bu düşünce beni ayakta tuttu, benim için en büyük motivasyon kaynağı okul ve öğrencilerimdi. Yeniden yürümeye başlayınca ilk fırsatta görevime dönmek istedim çünkü beni hayata bağlayan, yeniden ayağa kalkmamı sağlayan şey öğrencilerime kavuşma hayaliydi" dedi.

"Bütün zorluklara rağmen öğrencilerimle birlikte olmak ve yeniden öğretmenlik yapabilmek benim için çok kıymetli"

Öğretmenliğe yaklaşık 7 ay ara verdikten sonra çok sevdiği mesleğine dönen ve belindeki kırığın ağrısına rağmen her gün acı çekerek öğrencilerine eğitim veren Uyan, "Depremden beri eğitim öğretime aktif şekilde devam ediyorum. Şu anda birinci sınıfları okutuyorum. Öğrencilerimle yeniden bir arada olduğum için çok mutluyum. Deprem çok zor bir süreçti. Yalnızca ben değil, öğrencilerimiz ve bütün Hatay halkı, hatta ülkemiz bu süreçten etkilendi. Herkesin kendine göre yaşadığı sıkıntılar vardı. Buna rağmen öğrencilerimizi de motive ederek eğitim öğretimi sürdürmeye çalıştık. Deprem ülkesinde yaşadığımızı ve böyle afetlerin ağır sonuçları olabileceğini gördük. İnsanın kendi içinde bir güç var. Önemli olan kendisini motive edebilmesi. Benim gücüm de öğrencilerimden ve okuluma yeniden dönme hayalimden geldi. Şu anda belimdeki kırık hala devam ediyor, ameliyat olamadım. Ameliyat sırasında hayatımı kaybetme riskim bulunduğu için doktorlar bu operasyona yanaşmıyor. Belimdeki kırıkla ömür boyu yaşamak zorunda kalacağım. Her gün ağrılarım olmasına rağmen eğitim öğretime devam ediyorum. Bütün zorluklara rağmen öğrencilerimle birlikte olmak ve yeniden öğretmenlik yapabilmek benim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.