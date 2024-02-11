Depremin vurduğu Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
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Yerel

Depremin vurduğu Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar hak sahiplerine teslim edildi

Depremin vurduğu Hatay\'da enkazdan çıkarılan araçlar hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda yerle bir olan Hatay'da, enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçların büyük çoğunluğu hak sahiplerine teslim edildi. Yüzlerce hurda aracın sayıları azalmasıyla birlikte, araçların bulunduğu alanda otlayan koyunlar ilginç manzaralar oluşturdu. Araç mezarlığında kalan araçlar ise tamamen demir yığını haline geldi.

11.02.2024 11:25
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Depremin vurduğu Hatay'da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçların büyük çoğunluğu hak sahiplerine teslim edildi. Yüzlerce hurda aracın sayıları azalması ile koyunlara otlak olan alanın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ı yerle bir etmiş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce araç hasar görmüş ve bu araçlardan 20 bin 534'ü muhafaza altına alınmıştı. Araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine Temmuz ayı sonu itibariyle başlanmıştı. Sayıları her geçen gün azalan araçların arasında koyunların otladığı anlar ise havadan görüntüledi. Yüzlerce hurda aracın arasında otlayan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu. Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bulunan otoparkta da gözle görülür azalma olurken araçların çalınma durumlarına karşı emniyet güçleri nöbetlerini sürdürüyor. Öte yandan araç mezarlığında sona bırakılan araçların tamamen demir yığını halinde oldukları görüldü - HATAY

Kaynak: İHA

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