Depremin yıl dönümünde okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı - Son Dakika

Depremin yıl dönümünde okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesindeki okullarda düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

9 Kasım 2011 günü yaşanan 5.6 büyüklüğündeki Van depreminin yıl dönümünde ilçe genelindeki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi. Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikata ise 750 öğrenci ve 37 öğretmen katıldı. Gerçeğini aratmayan depremin ardından açıklamada bulunan Okul Müdürü Yıldırım Mehmetağaoğlu, 9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan 5.6 büyüklüğündeki Van depreminin 10. yıl dönümü nedeniyle deprem tatbikatı düzenlediklerini belirterek, "Başarılı bir şekilde tatbikat sonuçlandı. Amacımız öğrencilerimize deprem bilincini aşılamak, deprem esnasında neler yapmaları gerektiğini öğretmektir. İlimizin deprem bölgesinde olması nedeniyle sık sık deprem yaşanmakta ve bu nedenle tatbikatta deprem öncesi, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrencilerimize uygulamalı olarak anlatıyoruz. Tatbikata katılan öğretmen, öğrenci ve görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

(MOY-MSA-Y)