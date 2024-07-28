Depremzede esnafın konteynerine giren hırsız içli köfte yiyip, bulaşıkları yıkadı - Son Dakika
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Yerel

Depremzede esnafın konteynerine giren hırsız içli köfte yiyip, bulaşıkları yıkadı

Osmaniye'de depremzedeler için yapılan konteyner çarşıda ev yemekleri yapan iş yerine giren hırsız, içli köfteyi pişirip yedikten sonra bulaşığını da yıkayıp iş yerinden ayrıldı. İşyerine gelen esnaf, dolaptaki eksiklikleri fark edince oğlunu suçladı ancak sonradan hırsızlık olayının olduğunu anladı. Diğer esnafların da dükkanlarına girildiği ve benzer şekilde yemek yenip bulaşıkların yıkandığı öğrenildi.

28.07.2024 23:15
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Depremzede esnafın konteynerine giren hırsız içli köfte yiyip, bulaşıkları yıkadı

OSMANİYE - Osmaniye'de, depremzedeler için yapılan konteyner çarşıda ev yemekleri yapan iş yerine giren hırsız içli köfteyi pişirip yedikten sonra bulaşığını da yıkayıp iş yerinden ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde iş yerleri yıkılan esnaflar için kurulan Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda ev yemekleri yapan Nagihan Başaran'ın işyerine hırsız girdi. Sabah işyerini açmak için gelen Başaran, kapının ve klimanın açık olduğunu fark etti. İşyerine oğlunun girdiğini düşünenen Nagihan Başaran, oğlunu aradığında aslında işyerine hırsız girdiğini fark etti. İşyerini kontrol eden Başaran, dolapta bulunan içli köftelerin ve içeceklerin eksik olduğunu fark etti. Çevredeki esnafların da iş yerlerinden bir şeylerin alındığını öğrenmesi üzerine Başaran, mutfak tezgahının yanında bulunan yıkanmış tava ve kaşıkları görünce şaşırdığını söyledi.

Hayatında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini söyleyen Nagihan Başaran, "İş yerime geldiğimde kapımın açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdim işte, oğlumu aradım. Acaba dedim hani oğlum mu geldi, o mu gitti falan diye. Sonra işte etrafa baktığımda dolapta içli köftelerimi çıkarmışlar, güzel kızartmışlar, yemişler, tavayı da yıkamışlar hatta. Dolabı kontrol ettim içeceklerde eksiklik vardı. Ben önce oğlum yaptı sandım. Çok kızdım çocuğa, niye dedim klimayı açık bıraktın, kapıyı kilitlemedin, bu köfteyi niye yedin falan diye. Anne ben köfte falan yemedim, dükkana da gitmedim dedi. Ben içeride oyun oynuyordum dedi. Sonra diğer esnaf komşularımızdan işte onların da dükkanlarına yine aynı şekilde girilmiş. Onlardan da bir şeyler alınmış. Yani yemiş içmiş bir güzelce tavayı da yıkamış, tertemiz bir de böyle ters çevirmiş. İşte gerekli tedbirleri aldım, kapının işte kilitlerini değiştirdim.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Osmaniye, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede esnafın konteynerine giren hırsız içli köfte yiyip, bulaşıkları yıkadı - Son Dakika

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