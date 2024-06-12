Depremzedelerin Hayatını Kaybetmesiyle 60 Halı Sahipsiz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremzedelerin Hayatını Kaybetmesiyle 60 Halı Sahipsiz Kaldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden önce halılarını yıkamacıya teslim eden depremzedeler hayatını kaybedince, yıkamacıdaki 60 adet halı sahipsiz kaldı. Halıların sahiplerinin depremde hayatını kaybettiğini tahmin eden Zülfikar Çırak, sahipler ya da yakınları çıkmazsa halıları garibanlara dağıtacağını söyledi.

12.06.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden önce halılarını yıkamacıya teslim eden depremzedeler hayatını kaybedince, yıkamacıdaki 60 adet halı sahipsiz kaldı.

'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremlerinde on binlerce insan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde halılarını yıkamacıya teslim eden vatandaşların birçoğu halılarını aldı. Halı yıkamacıda kalan 60 halı ise sahiplerini bekliyor. Halıların sahiplerinin depremde hayatını kaybettiğini tahmin eden Zülfikar Çırak, sahipler ya da yakınları çıkmazsa halıları garibanlara dağıtacağını söyledi.

Üzücü olayı anlatan Çırak, "6 Şubat depreminden önce aldığımız 20 kadar müşterimizin 60 halısı hala bekliyor burada. Ulaştıklarımızın yakınlarına teslim ettik hala ulaşamadıklarımız var. Şu anda müşterilerimize ait 60 halımız var. Bize telefon numarası, ev adresi ve kapı numarasına kadar kayıtlı olup ama ulaşamadık. Yakınları bize ulaşıp veya bizim arayıp tanıdıklarımız da oluyor onlara teslim ettiklerimiz de oldu. Halıların üzerlerinde isimleri yazıyor kaç adet olduğu da yazıyor. Biz halıları bir süre daha saklamayı düşünüyoruz çıkarsa yakın eş dost onlara teslim edebiliriz. Hiç çıkmazsa ikinci senenin sonuna doğru gariban insanlara dağıtmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzedelerin Hayatını Kaybetmesiyle 60 Halı Sahipsiz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:54:01. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzedelerin Hayatını Kaybetmesiyle 60 Halı Sahipsiz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement