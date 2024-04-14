Derince Belediye Başkanı Vatandaşları Ziyaret Etti

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Çenedere Mesire Alanında piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden mesaideyiz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Çenedere Mesire Alanında piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar ile bayramlaşan Başkan Gökçe, "Siz kıymetli halkımızın destekleriyle görevimize başladık. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden mesaideyiz. Bayram boyunca belediye ekiplerimiz ile birlikte çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Mutlu bir Derince hedefiyle halkımızın talep ve önerileri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ