Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü Ramazan Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü Ramazan Şenliği Düzenledi

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü Ramazan Şenliği Düzenledi

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliğinde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Şenlik, Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı.

07.03.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğünün düzenlediği Ramazan şenliğinde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Derince'de 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik Ramazan ayı öncesi anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğünün birlikte organize ettiği program, Yenikent Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Ramazan şenliğine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. Öğrencilerin Ramazan ayının anlam ve önemini en güzel şekilde yaşadığını söyleyen Zeki Aygün, "Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü Ramazan Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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