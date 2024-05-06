Derince'de Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniği - Son Dakika
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Derince'de Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniği

Derince\'de Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniği

Derince'de vatandaşlar Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniği'nde buluştu. Kocaeli Yozgatlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de katılımcılarla bir araya geldi.

06.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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Derince'de vatandaşlar Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniğinde buluştu.

"Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Derince'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Kocaeli Yozgatlılar Derneği, Çenedere mesire alanında piknik düzenledi. Programa katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, vatandaşlarla bir araya geldi. Gökçe, "Hıdırellez, bizlere geçmişi arkamızda bırakıp yeni bir başlangıca adım atmamızı hatırlatıyor. Umudun, sevginin ve dayanışmanın pekiştiği bu günde, geleceğe daha umutla bakıyor, birlikte daha güçlü yarınlara adım atmayı diliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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