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Derince'de Kadın Emeği Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Derince'de Kadın Emeği Çarşısı Açıldı

Derince Kent Meydanı'nda DER-MEK kursiyerleri için hazırlanan Kadın Emeği Çarşısı kullanıma açıldı. DER-MEK kursiyerleri yıl içerisinde kurslarda hazırladıkları el emeği, göz nuru eserleri Kent Meydanı'nda kendileri için açılan Kadın Emeği Çarşısı'nda satarak kazanca dönüştürme imkanı buluyor.

Derince\'de Kadın Emeği Çarşısı Açıldı
03.01.2024 - 12:20,  Güncelleme: 12:22
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Derince'de kadınlar yıl içerisinde kurslarda hazırladıkları el emeği, göz nuru eserleri, kendileri için hazırlanan Kadın Emeği Çarşısı'nda satarak kazanca dönüştürüyor.

Derince Kent Meydanı'nda DER-MEK kursiyerleri için hazırlanan Kadın Emeği Çarşısı kullanıma açıldı. Derince Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe halkına ücretsiz kurs hizmetleri sunduğu Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları'nda (DER-MEK) 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi devam ediyor. Bu yıl 6 ayrı kurs merkezinde faaliyetlerde bulunan DER-MEK'te 22 branşta açılan 112 kurstan bin 336 kursiyer faydalanıyor. DERMEK kursiyerleri yıl içerisinde kurslarda hazırladıkları el emeği, göz nuru eserleri Kent Meydanı'nda kendileri için açılan Kadın Emeği Çarşısı'nda satarak kazanca dönüştürme imkanı buluyor. Stantları ziyaret ederek satış yapan DER-MEK ailesi mensupları ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Aygün, "Derince Mesleki Eğitim Kursları'mızda eğitim alan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerini vatandaşımıza sergileyip satışa sunacakları Ürün Satış Yerleri ve Taşköprü Süt ve Süt Ürünleri Satış Noktası'nı hizmete açtık. Derince'ye hayırlı olsun" dedi.

Derince Kent Meydanı'nda hazırlanan merkezler arasında Taşköprü Süt ve Süt Ürünleri Satış Noktası da yer alıyor. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan merkezde Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde hazırlanan 1, 3 ve 5 litrelik süt ile 400 gram, 600 gram, 1-2 kiloluk paketler halinde hazırlanan Taşköprü kaşar peyniri ürünleri satışa sunulacak. Yine aynı tesislerde üretilen lor peyniri ile köydeki çiftçilerden alınan organik ve gezen tavuk yumurtası da bu merkez aracılığıyla vatandaşlarla buluşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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