DEÜ Efes Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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DEÜ Efes Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

27.06.2022 10:42
DEÜ Efes Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Efes Meslek Yüksekokulu, düzenlediği mezuniyet töreni ile 2022 yılı mezunlarını meslek hayatlarına uğurladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Efes Meslek Yüksekokulu, düzenlediği mezuniyet töreni ile 2022 yılı mezunlarını meslek hayatlarına uğurladı. Programda konuşan Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Bakıcı, öğrencilere seslenerek, "Bugün, hayallerinin peşinde koşan, mesleki yeterliliğe sahip, bilgili ve özgür bireyler olarak aramızdan ayrılacaksınız. Gösterdiğiniz fedakarlıkların karşılığını alacak, hakkınız ve emeğinizle kazanacaksınız" diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve tarihi yapıları ile UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan Selçuk'ta, mezuniyet heyecanı yaşandı.

İlçede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Efes Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde, 2022 yılı mezunları, meslek hayatlarına uğurlandı.

DEÜ Genel Sekreteri Engin Basmacı, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Dilek Eser ve Arzu Araz Çağlar ile üniversite mensuplarının, ailelerin ve Selçuk ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleşen törende konuşan Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Bakıcı, "Hayallerinin peşinde koşan, mesleki yeterliliğe sahip, bilgili ve özgür bireyler olarak aramızdan ayrılacaksınız. Gösterdiğiniz fedakarlıkların karşılığını alacak, hakkınız ve emeğinizle kazanacaksınız" diye konuştu.

Programda öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Bakıcı, "Sizler, asil bir milletin evlatlarısınız. Sorumluluklarınız, sadece kendinizde değil; milletimizin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin selametinde saklıdır. Unutmayın ki ülkemiz, umudun üzerine inşa edilmiştir, yoklukla kurulmuştur, bağlılıkla yücelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yol ise hepimizin bağlılık ve sadakat ile kalacağı değerimizdir. Lütfen bunları bir kenara not edin. Çünkü burada, aziz milletimizin değerleri vardır, şehitlerimiz vardır, kahramanlarımız vardır, ilim vardır, irfan vardır" dedi.

Adını, Efes Antik Kentinden alan okulun önemli sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Bakıcı, "Selçuk'ta yürüttüğümüz bütün akademik faaliyetler, kentimiz, üniversitemiz ve vatandaşlarımız için anlam ifade ediyor; çünkü üniversitemiz ve okulumuz, ortak kültür mirasımızı koruyor; hayatlara dokunuyor; yol gösteriyor; kalkınma ve refah odaklı ulusal stratejilerimize destek sunuyor. Bu yüzden bizler, bir tarafta ülkemize, tarihimize ve ilçemize sahip çıkarken diğer tarafta evlatlarımızın aydınlık geleceği için çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

Rektör Hotar'a teşekkür etti

DEÜ'nün kente değer katan yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Bakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu doğrultuda çalışan hocalarımız, rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın desteği ile üniversitemizin ilk, kentimizin de en geniş ve büyük olma özelliğini taşıyan Efes Gıda Laboratuvarını ülkemize kazandırdılar. Bizlere öncülük eden rektör hocamıza ve bu projede emeği geçen bilim insanlarına teşekkür ediyorum. Milletimiz için daha fazlasını yapma inancına, gücüne ve potansiyeline sahip mensuplarımızla aklın ve bilimin yolunda ilerlemeye devam edeceğiz."

Halk oyunu gösterisinin ve mezuniyet kütüğüne plaket çakılmasının ardından öğrenciler, keplerini fırlatarak mezun olma heyecanını yaşadı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, Efes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEÜ Efes Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı - Son Dakika

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