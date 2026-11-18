Almanya'da Deutsche Bank çalışanları tarafından sızdırılan 15 milyondan fazla belge, bankanın Rus oligarklarla ilişkilerini, Jeffrey Epstein ile bağlantılı 600 milyon dolarlık şüpheli para transferini ve Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yaşandığı öne sürülen veri ihlalini ortaya koydu.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla belge ile elektronik posta yazışmaları çalışanları tarafından sızdırıldı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Güney Afrika ve Hindistan'daki gazeteciler aracılığıyla dünya çapında 50'den fazla yayın kuruluşuna iletilen veriler 200'den fazla araştırmacı gazeteci tarafından incelendi. "Inside Deutsche Bank" (Deutsche Bank'ın İçi) adlı gazeteci çalışma grubu, söz konusu verileri incelerken dikkat çekici ihmalkarlıkları ve usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Söz konusu analizlerin Deutsche Bank'ın kara para aklama ile mücadele ve sorunlu müşterilerle ilişkileri gözden geçirme konusundaki iç kontrolleri de ihmal ettiğini gösterdiği iddia edildi.

Araştırmacı gazeteciler tarafından derlenen verilerde, bankanın geçmiş yıllarda Alman politikacılar, Rus iş insanları, ölen cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ve ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili iddialara ve bu kişilerle ilgili şüpheli uygulamalara da yer verdi. Buna göre Deutsche Bank, 2020 yılının Aralık ayında geleceğe yönelik hazırlanan planda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki isimleri de kapsayacak şekilde en zengin 200 Rus iş insanıyla iş ilişkilerini genişletmeyi hedefledi. Banka'nın planı 2020 yılı sonunda varlıklı Rus müşteriyle olan işlemlerden elde ettiği geliri 28 milyon eurodan 2023 yılında 50 milyon euroya çıkarmaktı. Deutsche Bank bu hedefini, kurum içi uzmanların ve uluslararası finansal düzenleyici kurumların uyarısına rağmen sürdürdü. Hatta Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa Birliği (AB) yaptırımları ve finansal risk analizlerine rağmen Deutsche Bank Rusya'dan çekilmeyi istenen sürede başaramadı.

Epstein ile ilişkili 600 milyon dolarlık şüpheli işlem

Sızdırılan verilerde Deutsche Bank'ın bir şüpheli işlemi ise dikkat çekti. İddialara göre banka, ABD'de cinsel istismar hükümlüsü olan ve hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile ilişkili yaklaşık 600 milyon dolarlık şüpheli para transferine aracılık etti. Bir başka iddia göre ise Alman bankası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemine denk gelen 2017 yılında vergi beyannamelerini yanlışlıkla ifşa ettiği, bu veri ihlalini Beyaz Saray'dan gizlediği belirtildi. Sızdırılan verilerin, bankanın varlıklı müşteriler için tartışmalı vergi planlama şemaları kurduğunu, suç şebekelerinin banka aracılığıyla para transferi yapabildiğini, devletler arası silah anlaşmalarını, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) yapılan bağışlarla ilgili bilgiler içerdiği de öne sürüldü.

Deutsche Bank CEO'su hatasını kabul etti

Deutsche Bank tarafından kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından yapılan açıklamada, gündeme getirilen konuların uzun yıllar öncesine hatta bazı vakalarda 20 yıl geriye dayandığı belirtildi. Açıklamada, "İlgili vakalar o dönemde incelenmiş ve düzenleyici otoritelerle paylaşılmıştır" denildi. Belgelerde 2018 yılında göreve gelen Üst Yönetici (CEO) Christian Sewing'in denetimleri ciddiye almadığı ve kurum içi uyarıları görmezden geldiği de yer aldı.

"Hesap numaraları, hesap bakiyeleri veya giriş bilgileri gibi müşteri verileri etkilenmemiştir"

Christian Sewing ise Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, hatalar yaptığını kabul ederek, "Olanlara geriye dönüp baktığımızda doğal olarak bir şeylerin farklı yapılıp yapılamayacağı sorusu akla geliyor. Geriye dönüp baktığımızda belirli bir noktada önceliklerin belki de farklı belirlenebileceğini her zaman söyleyebiliriz" dedi.

Sewing, kamuoyuna yansıyan veri ihlaliyle ilgili olarak, "Edindiğimiz bilgilere göre, hesap numaraları, hesap bakiyeleri veya giriş bilgileri gibi müşteri verileri etkilenmemiştir. Bu nedenle müşterilerin, bu yayın sonucunda herhangi birinin hesaplarına erişebileceğinden endişelenmelerine gerek yoktur" diye konuştu.