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Develer havutlarını kuşandı - Son Dakika

Develer havutlarını kuşandı

06.11.2021 15:04

- Develer havutlarını kuşandı Denizli'nin Buldan ilçesinde yeni başlayacak deve güreşi sezonu öncesi develer dualarla havutlarına kavuştu.

- Develer havutlarını kuşandı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde yeni başlayacak deve güreşi sezonu öncesi develer dualarla havutlarına kavuştu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde deve güreşi sezonu öncesi develer hazırlanmaya başlandı. Hem kışın hem de güreşlerde zarar görmemesi için havutlama işleminin yapıldığı develer özenle bakıma alındı. Veteriner Hekimi Hüseyin Yangöz'ün Cambazoğlu ve Çılgın Cambaz adlı develeri ise dualarla havutlarını kuşandı. Saraç Mehmet Gökçe havutla ilgili verdiği bilgilerde, "Bugün develerimizi havutladık. Deve güreşi sezonu öncesi develerimizi hem kışın soğuktan korumak, hem de güreşlerde develerimizin zarar görmemesi için havut kuşatıyoruz. Bu büyük bir meraktır. Devecilik anlatılmaz yaşanır" dedi.

"Kışın değişik hünerlerini göstererek rakipleriyle güreşirler"

Havut hayrına başlamadan önce saz otlarıyla havut hazırlandığını dile getiren Mertcan Yiğitler, "Saz otları keçelerin içine yerleştirilir, havutun ana malzemesi doldurularak hazırlandıktan sonra hatap takılır. Kolon kısmıyla havutları hataplar tutar. Daha sonra havut devemizin sırtına özenle ve sıkıca yerleştirilir. Develer yazın yeşillik yer, burçak buğday yer, kışa hazırlanırlar, yazın idmanlarını ve yürüyüşlerini yaparlar. Kışın değişik hünerlerini göstererek rakipleriyle güreşirler. Güreşmek devenin doğasında vardır" ifadelerini kullandı.

Develer havutlarını kuşandı
Develer havutlarını kuşandı
Develer havutlarını kuşandı
Develer havutlarını kuşandı

Denizli, Buldan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Develer havutlarını kuşandı - Son Dakika


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