Develi\'de Sosyal Market Açıldı

Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Sosyal Market'te, hastaneye gelen hastaların ve doğumdan vefatına kadar her aşamada ihtiyaç sahibi olan hastaların ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

Develi Sindelhöyük Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Develi Müftülüğü'nde eğitim gören kadınlar, hastane personeli, Türk Kızılayı Develi Şubesi, Develi Esnaf Odası ve Develi esnafları el ele vererek Sosyal Market'i oluşturdu. Proje, Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne başvuran aynı zamanda temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan tüm hastalara bir nebze de olsa nefes oluyor.

Kısa sürede hayata geçirilen Sosyal Market Projesi, sadece bir yardım faaliyeti değil, dayanışmanın empatiyle birleşerek meslek ahlakının ve birlikte başarma ruhunun somut bir yansıması olarak kabul ediliyor. Sosyal Market bir ihtiyaç noktası olmak dışında, sağlık çalışanları açısından bir vicdan muhasebesi olarak görülüyor. - KAYSERİ