Devlet korumasındaki çocuklar müftülüğü ziyaret edip Bayburt'u gezdiler - Son Dakika
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Devlet korumasındaki çocuklar müftülüğü ziyaret edip Bayburt'u gezdiler

Devlet korumasındaki çocuklar müftülüğü ziyaret edip Bayburt\'u gezdiler

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 'Hayata Köprü Sanat' projesi kapsamında Bayburt'a gelen devlet koruması altındaki çocuklar ve gençler Bayburt Müftülüğünü ziyaret ettiler, ardından Bayburt'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

02.10.2024 09:19
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Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 'Hayata Köprü Sanat' projesi kapsamında Bayburt'a gelen devlet koruması altındaki çocuklar ve gençler Bayburt Müftülüğünü ziyaret ettiler, ardından Bayburt'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Vali Mustafa Eldivan'ın eşi Meltem Eldivan ve 29. dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop'un öncülüğünde Bayburt Müftülüğünü ziyaret eden öğrenciler İl Müftüsü Bayram Danacı ve eşi Aslı Danacı tarafından karşılandı. Burada özel konuklarla bir süre sohbet eden Müftü Danacı, müftülük adına çocuklar ve gençlere çeşitli hediyeler takdim etti. 'Hayata Köprü Sanat' projesi çerçevesinde Bayburt'ta düzenlenen gezi programında Kartal Şehit Polis Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Zeytinburnu Çocuk Evinde kalan çocuklara, Bayburt'un tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Ziyaret Programına Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, İstanbul Müftü Yardımcısı Huriye Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul gönüllü koordinatörleri Meral Günel ve Fatma Bayram katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devlet korumasındaki çocuklar müftülüğü ziyaret edip Bayburt'u gezdiler - Son Dakika

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