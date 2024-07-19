Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen\'i ağırladı

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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen'i makamında ağırladı.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Devrek'e gelen Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen ve heyeti, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ı ziyaret etti. Görüşmede kurumların işleyişi, kültür, turizm ve bilgi paylaşımı konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Karşılıklı görüşmelerin ardından Ulupınar, çalışmalar hakkında bilgi verdiği Kufen'e dünyaca ünlü Devrek Bastonu ve hediyelerini takdim etti. Başkan Thomas Kufen de Ulupınar'a Essen şehrine özgü hediyesini takdim etti.

Ulupınar, nazik ziyaretlerinden Kufen ve heyetine teşekkür etti. - ZONGULDAK