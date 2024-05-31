Devrek İlçesinde Yaya Yoluna Yapılan Dolmuş Durağı Kaldırıldı - Son Dakika
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Devrek İlçesinde Yaya Yoluna Yapılan Dolmuş Durağı Kaldırıldı

Devrek İlçesinde Yaya Yoluna Yapılan Dolmuş Durağı Kaldırıldı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde geçen dönem belediye tarafından yapılan ahşap dolmuş durağı, yayaların geçişini engellemesi nedeniyle tepkilere neden olmuştu. Şimdi ise yeni belediye başkanı tarafından durağın kaldırılması kararı alındı.

31.05.2024 17:36  Güncelleme: 17:38
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Devrek İlçesinde geçen dönem belediye tarafından yaya yoluna yapılan dolmuş durağı kaldırıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde dönemin Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından yayaların kullandığı yola yapılan ve tepkilere neden olan ahşap dolmuş durağı belediye başkanlığı tarafında kaldırıldı. İlçenin Ağalar Mahallesi Sahil Sokak üzerine 4 x 4 metre ebatlarında ahşaptan inşa edilen ve yayaların geçiş hakkını engelleyen köy ve üniversite güzergahına servis çeken dolmuşçular için inşa edilen kulübenin yaya yolunun üzerine inşa edilmesi özellikle de çocuk arabaları aileler ve engelliler tarafından büyük tepki çektiği için Belediye başkanı Özcan Ulupınar'ın talimatı ile kaldırıldı.

Seçimden önce Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a defalarca bu durağın buradan kaldırılması için müracaat ettiklerini ifade eden vatandaşlar, "Kendisi bize tamam en kısa zamanda kaldıracağım size söz veriyorum" demesine rağmen bu sözünü yerine maalesef getirmedi. Biz mahalle ve sokak sakinlerini mağdur duruma düşürürken, hali hazırda yayalar ve engelliler için büyük tehlike oluşturmaya devam ediyordu" dedi.

Yaya yolundan dolmuş durağının kaldırılmasını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, "Belediye Başkanımız Özcan Ulupınar'dan sesimize kulak verdiği için kendisinden Allah razı olsun. Şimdi gerek engelliler ve gerekse de bebek arabalı aileler rahat bir şekilde bu yolu kullanabiliyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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