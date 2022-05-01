Devrek'te Ramazan Bayramı öncesi bereketi - Son Dakika
Üye Girişi

Devrek'te Ramazan Bayramı öncesi bereketi

01.05.2022 16:05
Devrek'te Ramazan Bayramı öncesi bereketi

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle Pazar yerlerinde bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı.

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle Pazar yerlerinde bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kurulan ve ilin en hareketli pazarları arasında yer alan Devrek pazarında Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle ilçede hissedilir derecede bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı. Geçen yıl pandemi nedeniyle Devrek'in pazarında durgunluk yaşayan esnaf pandeminin nispeten azalması nedeniyle vatandaşlarında bayram alışverişlerinde hissedilir derecede yoğunluk gösterdi.

Tüketicilerin özellikle tatlı ve bayramlık şekerlemeler ile kolonyalara rağbet gösterdiğini ifade eden Mustafa Kesbiç isimli esnaf, "Bu sene izinlerin az olması bile vatandaşları memleketlerine gelmelerine engel olmadı. Bu sebeple pazarımızda da hissedilir anlamda hareketlilik mevcut fiyatların geçen yıllara nazaran biraz daha yüksek olması bile tüketicileri çokta etkilemedi" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek'te Ramazan Bayramı öncesi bereketi
Devrek'te Ramazan Bayramı öncesi bereketi

YORUMLAR
500
Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu

Zonguldak, Bayram, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devrek'te Ramazan Bayramı öncesi bereketi - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Tesisat ustası, doğal gaz tamiri için gittiği evde öldürüldü
15:47 Polis teknenin Maltepe'ye yanaşmasına izin vermeyince CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, yüzerek kıyıya ulaştı
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
15:25 AK Partili Turan ve İskenderoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribota bindi! Muhalefet: Bunun tek bir sebebi var
15:19 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Büyük fayda sağlar
15:05 Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 16:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Devrek'te Ramazan Bayramı öncesi bereketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement