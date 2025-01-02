Devrek'te Regaip Kandili coşku içerisinde idrak edildi - Son Dakika
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Devrek'te Regaip Kandili coşku içerisinde idrak edildi

Devrek\'te Regaip Kandili coşku içerisinde idrak edildi

Üç ayların başlangıcının ilk kandili olan "Regaip Kandili "Devrek'te coşkuyla idrak edildi.

02.01.2025 20:37
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Üç ayların başlangıcının ilk kandili olan "Regaip Kandili " Devrek'te coşkuyla idrak edildi.

Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesinde kutlanan Regaip Kandili Devrek Merkez Hacı İbrahim Ağa ve diğer camilerde de coşku içerisinde kutlanırken, vatandaşların kandil nedeniyle camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandı. Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımlayan Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu "Allah'ın bizlere ikramı, müminlerin baharı, Recep ayı ile üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Rızasını kazanıp, dünya ve ukbamıza yön vermede önemli bir yeri olan bu mübarek mevsime bizleri yeniden kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Allah Teala (C.C.) bazı mekanları diğer mekanlara üstün kıldığı gibi; bazı zamanları da diğer zamanlara üstün kılıp kıymetli eylemiştir. Allah Resulü (s.a.v.) bu kutlu zaman diliminin ilk ayı olan Recep girdiğinde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bizler için bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259) diye dua ederdi. Recep ayında iki mübarek gece vardır. Bunlardan biri Regaib, diğeri ise Miraç gecesidir. Regaib gecesi, İbadet ve taatin, hayır ve hasenatın Allah katında, ihsan ve ikramlarla karşılık bulduğu mübarek ulvi bir gecedir. Müminler için çok değerli bir fırsattır. Bu değerli, paha biçilmez, ömür sermayesinin en nadide anlarını, en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bugün Alem-i İslam, hatta tüm insanlık, en müşkül dönemlerinden birini yaşamaktadır. Dini ve insani değerleri, alçakça ayaklar altına alan zalimlerin zulmü, arşı titretmektedir. Zalimler mukaddes canları ve beldeleri kana boğarken, cesaretini Müslümanların dağınıklığından almaktadır. Geliniz şu mübarek üç aylarda hayatımıza temiz, tefekkürlü bir sayfa açalım. Zulümleri ortadan kaldıracak bir şuura erişme gayretinde olalım. Cenab-ı Hakk'a tam bir iman ve teslimiyet ile tevbe-i nasuh ile kalb-i selim ile yalvaralım. Nefsimizin ve neslimizin ihyası için, üsve-i hasene olan Allah resulünü rehber edinelim. Bu vesileyle, idrak edeceğimiz üç ayların, Alem-i İslam'ın tez zamanda felaha ulaşmasına vesile olmasını yüce Allahtan niyaz ediyorum. Rabbim, dinimiz, devletimiz, vatanımız için canını feda eden şehitlerimize ve cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Yüce Rabbimiz, bu mübarek gün ve gecelerde yaptığımız Salih ameller, dualar hürmetine, bizleri, Alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afetten, musibetten ve kötülükten muhafaza eylesin. Bizleri hem dünyada hem de ahirette rahmet, bereket, af ve mağfiretine nail eylesin. Üç Aylarımız ve Regaib Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate gül suyunun yanı sıra ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Regaip Kandili coşku içerisinde idrak edildi - Son Dakika

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