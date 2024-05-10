Devrekli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek hacı adayları protokol ve vatandaşların katılımı ve dualarıyla mübarek topraklara uğurlandı.

Merkez Yeni Camide düzenlenen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşanırken, hacı adayları da kutsal topraklarla gitmenin sevincini kendilerini yolcu etmeye gelen yakınları ve protokol ile paylaştılar. 22 hacı adayı ile birlikte kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden İlçe Müftüsü ve aynı zamanda kafile başkanı olan Murat Mutlu, "Bugün burada çok güzel bir program için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Devrekli hacı adaylarımız ile birlikte kutsal topraklara yolcu olmanın sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Rabbim hac ibadetimizi kabul etsin ve gitmeyenlere de o mübarek topraklara gitmeyi nasip etsin sizlerden dua bekler dua ederiz" diye konuştu.

Adayları uğurlama merasimine Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın yansıra çok sayıda din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK