Didim Belediyesi\'nin kendi üretimi çiçekler toprakla buluşuyor

Didim Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü peyzaj ve bakım çalışmaları kapsamında kendi üretimi olan mevsimlik çiçekleri kentin farklı noktalarında toprakla buluştururken, parklar ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Didim Belediyesi, daha temiz, düzenli ve estetik bir kent görünümü oluşturmak amacıyla kent genelindeki parklar, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında bakım çalışmalarına devam ediyor. Ot ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra belediyenin kendi üretimi olan mevsimlik çiçekler de kentin farklı noktalarında toprakla buluşturuluyor. Gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle yeşil alanların görsel zenginliği artırılırken, belediyenin öz kaynakları da verimli şekilde değerlendiriliyor. Didim Belediyesi ekipleri, belirlenen program doğrultusunda kent genelinde ot biçme, çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kent estetiğine katkı sunan uygulamalarla ortak yaşam alanları daha düzenli ve daha kullanışlı hale getiriliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentin her köşesine aynı hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, "Bizim için belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil, yaşadığımız kente ve halkımıza duyduğumuz saygıyı her çalışmamıza yansıtmaktır. Kendi üretimimiz olan çiçeklerden yeşil alan bakımlarına kadar attığımız her adımda, Didim'imizi daha estetik, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için özenle çalışıyoruz" dedi. - AYDIN