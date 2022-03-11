Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi - Son Dakika
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Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi

11.03.2022 09:33
Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi

Aydın Didim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya katılan esnaflara yönelik hediye çekilişi yapıldı.

Aydın Didim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya katılan esnaflara yönelik hediye çekilişi yapıldı. Bağışlanan 25 hediye çekilişle verildi.

8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü dolayısıyla 6 ila 8 Mart tarihlerini kapsayan 3 günlük indirim etkinliği düzenlemişti. Kampanya kapsamında esnaflarca odaya bağışlanan hediyeler için çekiliş düzenlendi. Didim belediye düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe üyeler ile kampanya hediyelerle destek veren esnaflar katıldı. Çekiliş sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. - AYDIN

Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi

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Kadınlar Günü, Aydın, Didim, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de 8 Mart'ta indirim yapan esnaflara çekilişle hediye verildi - Son Dakika


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