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Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor

11.02.2022 16:12
Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde 2021 yılında belediye tarafından başlatılan kaçak yapıların yıkım çalışması devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde 2021 yılında belediye tarafından başlatılan kaçak yapıların yıkım çalışması devam ediyor.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan sahil kesiminde 2021 yılında başlatılan kaçak yapıların yıkım çalışması sürüyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nin sahil kesiminde 2021 yılında başlatılan kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Didim Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sahil kesiminde usulsüz şekilde işgalde bulunan özel işletmelere ve şahıslara ait yapıların yıkımını gerçekleştirmeye başladı. Belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında binalar ve barakalar yıkıldı, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Didim Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener ve Yusuf Deveci, bölgeye giderek sahada incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, çalışmaları 2022 yılında bitirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Ekiplerimiz burada yıkım çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında bu sahili vatandaşlarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Fevzipaşa Mahallesi'ne bağlı sahil kesiminde yıkım çalışmalarına başladık, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından denizde gerekli temizlik yapılacak ve bu sahil düzenlenerek vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Yani çalışmalarımızın sonucunda kazanan bir kez daha Didim olacak" dedi. - AYDIN

Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor
Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor
Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor
Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika


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