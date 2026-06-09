Didim\'de plajlar düzenleniyor

Didim Belediyesi ekipleri tarafından kent genelindeki plajlarda kum eleme ve temizlik çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2. Koy, 3. Koy, Tuntaş Plajı, Altınkum ve Tavşanburnu Tabiat Parkı bölgelerinde kum eleme ve genel plaj temizliği çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, halkın yaz sezonunu daha temiz, düzenli ve konforlu alanlarda geçirebilmesi amacıyla sahillerde çalışmalarına devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü sahillerimizin hem güzelliğini korumak hem de temiz kalmasını sağlamak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Halkımızın ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin yaz sezonunu sağlıklı, temiz ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi için sahillerimizdeki bakım ve temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN