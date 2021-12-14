Didim'deki yabancılar "eğitim" için sahne aldı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan başta İngilizler olmak üzere yabancıların oluşturduğu Didim Glee Grup Tiyatro Grubu "Uyuyan Güzel" adlı oyunu sahneledi Oyundan elde edilecek gelirin, eğitim amaçlı bağışlanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda Didim'de yabancılara yönelik oyunlar sahneleyen ve çeşitli sosyal projelere destek veren Didim Glee Club Tiyatro Grubu bu kez eğitime destek olmak için sahne aldı. Didim Belediyesi, Didim Kent Konseyi, Didim Ticaret Odası ile özel firmaların sponsorluğunda Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde Uyuyan güzel adlı oyun sahnelendi. Oyunu izleyenler arasından Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, CHP Aydın İl başkan yardımcısı Dilaver Demir, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ile çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş yer aldı. Jenny Scot'un yazdığı, Lee Mcgowan'ın yönettiği oyunda ilçede yaşayan 15 yabancı uyruklu vatandaşta gönüllü olarak rol aldı. Oyundan elde edilecek gelirin ise eğitime destek noktasında kullanılacağı öğrenildi. - AYDIN