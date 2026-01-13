Didim Kent Lokantalarında yaklaşık 115 bin kişiye yemek servis edildi - Son Dakika
Didim Kent Lokantalarında yaklaşık 115 bin kişiye yemek servis edildi

13.01.2026 09:38  Güncelleme: 09:42
Didim merkez ve Akbük'te hizmet veren Kent Lokantaları, 115 bin kişiye sağlıklı yemek servisi yaparak sosyal belediyecilik anlayışının bir örneğini sergiliyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, projelerin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Didim merkez ve Akbük'te hizmet veren Kent Lokantaları, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekleriyle açıldığı günden bu yana yaklaşık 115 bin kişiye yemek servisi yaptı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Kent Lokantaları, Didim ve Akbük'te halkın yoğun ilgisiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek seçenekleri sunan lokantalar, kentte önemli bir dayanışma noktası olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Didim ve Akbük Kent Lokantaları; başta öğrenciler ve emekliler olmak üzere halkın geniş bir kesime hitap ediyor. Açıldığı günden bu yana iki kent lokantasında yaklaşık 115 bin yemek servis edildi.

Kent Lokantalarının sosyal belediyecilik anlayışının somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, değerlendirmesinde ekonomik zorluk yaşayan halkı 'askıda' çözümlerle değil, sofrada, çorbada ve yemekte ekmekle buluşturulduğunu belirterek, bu anlayışın sosyal dayanışmayı güçlendiren temel bir belediyecilik yaklaşımı olduğunu ifade etti. Başkan Hatice Gençay, "Didim'de hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. Kent Lokantalarımız, halkımızın sağlıklı ve ekonomik yemeklere ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biridir. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Sosyal dayanışmayı büyüten, paylaşmayı esas alan bu projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kent Lokantalarının sayısını artırarak daha çok kişinin bu imkandan yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar da, Didim Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Hatice Gençay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

10:07
