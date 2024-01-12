 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Digor Kaymakamlığı 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Digor Kaymakamlığı 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti verdi

Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2023 yılında Vefa 'Yaşlı Evde Bakım' Programı kapsamında 37 köy, 1 belde ve ilçe merkezinde 120 aileye 5 temizlik personeli ile ev temizliği hizmeti sunuldu. Evde bakım hizmeti alan vatandaşlara genel temizlik, bakım, alışveriş gibi kişisel ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık kontrollerinin yapılması gibi birçok alanda hizmet verildi. Digor Kaymakamlığı'nın 2024 yılında da proje kapsamında hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Digor Kaymakamlığı 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti verdi
12.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:05
Abone Ol

Digor Kaymakamlığı'nca 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti verildi.

Digor Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2023 yılında Vefa 'Yaşlı Evde Bakım' Programı çerçevesinde 37 köy, 1 belde ve ilçe merkezinde 120 aileye 5 temizlik personeli ile ev temizliği hizmeti verildi.

Evde bakım hizmete alan vatandaşlara dallarında uzman personellerce genel temizlik, bakım ve alış veriş gibi kişisel ihtiyaçların karşılanması, sağlık kontrollerinin yaptırılması gibi bir çok alanda hizmet sunuldu.

Digor Kaymakamlığı'nca 2024 yılında da proje çerçevesinde hizmet verilmeye devam edileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Digor, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Digor Kaymakamlığı 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti verdi - Son Dakika


10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44
Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Elektronik ödemeleri yakın takibe aldık
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Digor Kaymakamlığı 2023 yılında 120 aileye evde bakım hizmeti verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement