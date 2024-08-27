Dikkatsizlik Sonucu Az Daha Canlarından Oluyorlardı - Son Dakika
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Dikkatsizlik Sonucu Az Daha Canlarından Oluyorlardı

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Denizli'nin Kale ilçesinde dinlenme tesisinden karayoluna kontrolsüz çıkış yapan otomobile tır çarptı. Facianın kıl payı atlatıldığı kazada, otomobildeki yolcu kadın şok geçirdi.

27.08.2024 14:54
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Dikkatsizlik sonucu az daha canlarından oluyorlardı

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde dinlenme tesisinden karayoluna kontrolsüz çıkış yapan otomobile tır çarptı. Facianın kıl payı atlatıldığı kazada, otomobildeki yolcu kadın şok geçirdi.

Kaza, Muğla - Denizli karayolunun Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesi bölgesinde kalan kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla'dan Denizli'ye gitmekte olan 48 DD 082 plakalı otomobil, Uluçam Mahallesi'nde faaliyet gösteren dinlenme tesisinde mola verdi.

Yola devam etmek için harekete geçen otomobil, bölgenin ana geçiş güzergahlarından olan karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkış yaptı. Bu esnada Muğla'dan Denizli istikametine gitmekte olan tır, bir anda orta şeride kadar ilerleyen otomobile çarptı. Çarpışmayı önlemek için son anda bir manevra yapan tır sürücüsünün çabası sayesinde, yaşanabilecek ölüm ya da bir yaralanmanın önüne geçildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan kadın, kazada büyük kaza yaşadı. Yaşadığı şokun etkisiyle hasar oluşan araçtan vatandaşların yardımıyla çıkabilen kadın, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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