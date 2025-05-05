DİKO Başkanı'ndan Ümit Özdal'a Başsağlığı Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

DİKO Başkanı'ndan Ümit Özdal'a Başsağlığı Ziyareti

DİKO Başkanı\'ndan Ümit Özdal\'a Başsağlığı Ziyareti

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, gazeteci Ümit Özdal'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

05.05.2025 20:14
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, beyin kanaması sonucu 30 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Reuters Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Ümit Özdal'ın ailesine ziyarette bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti. Yüksel, Özdal'ın yardımsever, dürüst ve çalışkan kişiliğiyle hem basın camiasında hem de çevresinde sevilen bir isim olduğunu söyleyerek, "Ümit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Mehmet Yüksel, Ümit Özdal, Magazin, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DİKO Başkanı'ndan Ümit Özdal'a Başsağlığı Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİKO Başkanı'ndan Ümit Özdal'a Başsağlığı Ziyareti - Son Dakika
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