DİKO Başkanı\'ndan Ümit Özdal\'a Başsağlığı Ziyareti

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, beyin kanaması sonucu 30 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Reuters Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Ümit Özdal'ın ailesine ziyarette bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti. Yüksel, Özdal'ın yardımsever, dürüst ve çalışkan kişiliğiyle hem basın camiasında hem de çevresinde sevilen bir isim olduğunu söyleyerek, "Ümit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR