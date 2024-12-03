Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Temizlik Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Temizlik Personeliyle Bir Araya Geldi

Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Temizlik Personeliyle Bir Araya Geldi

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, temizlik personelleriyle bir araya gelerek ekip çalışmasının önemine değindi ve çalışanların özverisini takdir etti.

03.12.2024 18:09  Güncelleme: 18:11
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Temizlik personelleriyle bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Sizler, bu ekipte çok kıymetli bir yer tutuyorsunuz. Hep birlikte Dilovası'nı daha güzel bir hale getireceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, çalışma arkadaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ekip ruhunun ve birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Dilovası'na hizmet etmenin ekip işi olduğunu belirten Ömeroğlu, "Biz bir ekibiz. Sizler benim değerli çalışma arkadaşlarımsınız ve hep birlikte Dilovası'nın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Her birinizin emeği bu şehrin geleceği için çok değerli. Sabahın erken saatlerinde işe başlayarak halkımızın hayatını kolaylaştırıyorsunuz. Bu özverili çalışmanız için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Ömeroğlu, ekipmanların özenle kullanılması ve görev yerlerinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Başkan Ömeroğlu, ekip çalışmasının belediye hizmetlerindeki önemine de değinerek, "Hepimiz bu memleketin sokaklarında yaşıyor ve bu topraklara hizmet ediyoruz. Sizler, bu ekipte çok kıymetli bir yer tutuyorsunuz. Hep birlikte Dilovası'nı daha güzel bir hale getireceğimize inanıyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Temizlik Personeliyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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