Dilovası Belediye eski Başkan Yardımcısı Kemal Memiş hayatını kaybetti

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Dilovası Belediye eski Başkan Yardımcısı, Deva Partisi Gebze İlçe Kurucu Başkanı Kemal Memiş, lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dilovası Belediye eski Başkan Yardımcısı, Deva Partisi Gebze İlçe Kurucu Başkanı, Avukat Kemal Memiş hayatını kaybetti. 2 hafta önce lösemi olduğunu öğrenen Memiş, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye başlamıştı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Memiş kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 49 yaşında evli ve 4 çocuk babası olan Memiş'in cenazesi Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde bulunan İmam Buhari Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak. - KOCAELİ