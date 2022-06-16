Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi - Son Dakika
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Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi

16.06.2022 12:17
Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi'nin birlikte düzenlediği "Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor" programı ile yıl içerisinde ulusal ve yerel alanda birçok başarıya imza atan gençlere ödüller verildi.

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi'nin birlikte düzenlediği "Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor" programı ile yıl içerisinde ulusal ve yerel alanda birçok başarıya imza atan gençlere ödüller verildi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, STK başkanları, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

"Öğrencilerimiz için bir aradayız"

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, "Yıl boyunca, sanat, akademik ve sportif alanda gösterdikleri başarılarıyla gururlandığımız öğrencilerimiz için bir aradayız. Birbirinden değerli öğrencilerimizin başarılarını aileleriyle paylaşmak için bir araya geldiğimiz bu günde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzle birlikte çocuklarımızın ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına daha da başarılara ulaşmaları için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"İnşallah bu organizasyonu geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz"

Gençlerle gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı gençlerimizi çok seviyoruz. Onların başarıları ile gurur duyarken, ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacaklarına gönülden inanıyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımız ve gençlerimiz için daha iyi şartlar, daha iyi bir eğitim ve sportif faaliyetler yapabilmeleri için çabalıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'ye örnek olacak "Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor" projesinin mimarı Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay'a teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyonu geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz. Yıl içerisinde ilçemizin adını güzel başarılarla anan ve göğsümüzü kabartan ilçemizin yıldızlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Bizim en esaslı önceliğimiz eğitimdir"

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise, "Yaklaşık 9 aydır Dilovası'nda vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri verebilmek için Hamza Şayir ve kamu kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada gençlerimizin başarılarıyla gururlandığımız bir günde bir aradayız. İnşallah bu programımız her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelir. Bizim en esaslı önceliğimiz eğitimdir. Bizim geleceğimiz olan ileride ülkemizi yönetecek, kalkındıracak gençlerimizin başarılı olabilmeleri için sorumluluğumuz çok büyüktür ve bunun bilinciyle gençlerimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimde ve sportif alanda ulusal ve yerel alanda başarılar alan 86 öğrenciye ödülleri Kaymakam Metin Kubilay, Başkan Hamza Şayir ve protokol mensupları tarafından verildi. - KOCAELİ

Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi
Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi
Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi
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Kaynak: İHA

Metin Kubilay, Hamza Şayir, Hisarcık, Dilovası, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi - Son Dakika

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