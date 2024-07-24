Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Söyleşi Programı

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BEUN ev sahipliğinde, MEB'e bağlı okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik söyleşi programı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin motivasyonlarını yükseltmek, alan bilgisi ve öğretimi konusunda mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun düzenlediği bir söyleşi programı düzenlendi.

Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Zonguldak Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Gülşen, BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Melih Geniş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Farklı konular üzerine etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, Türk Edebiyatı konusu üzerine BEUN Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Muhittin Turan bir konuşma gerçekleştirdi. Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki süreci içerisinde taşıdığı anlam, ifade biçimleri ve herkes için taşıdığı önem üzerine konuşan Turan, edebiyatın aynı zamanda insanların gündelik yaşamlarına olan katkılarını dinleyicilere aktardı.

Büyük beğeni toplayan sunum ve etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ZONGULDAK