Dinar'da Köylere Hizmet Götürme Birliği 2027 bütçesini oy birliğiyle onayladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam Mehmet Naim Akgül başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylanırken köylere yönelik yatırım ve hizmet kalemleri görüşüldü.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 'Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı.
Toplantıda birliğin 2027 yılı bütçesi ele alınarak kabul edildi. Dinar Kaymakamı Mehmet Naim Akgül'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı. 2027 yılı birlik bütçesinin görüşülmesi gündemiyle bir araya gelen mecliste, köylere yönelik planlanan yatırım ve hizmet kalemleri de değerlendirildi. Müzakerelerin ardından Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.
Toplantı, ilçeye bağlı köylerde yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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