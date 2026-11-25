Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 'Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı.

Toplantıda birliğin 2027 yılı bütçesi ele alınarak kabul edildi. Dinar Kaymakamı Mehmet Naim Akgül'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı. 2027 yılı birlik bütçesinin görüşülmesi gündemiyle bir araya gelen mecliste, köylere yönelik planlanan yatırım ve hizmet kalemleri de değerlendirildi. Müzakerelerin ardından Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Toplantı, ilçeye bağlı köylerde yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.