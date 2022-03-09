Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı

09.03.2022 00:57
Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı

Elazığ'da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Elazığ'da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken adam ise neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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