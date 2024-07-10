DİSK Genel-İş Sendikası İpsala Belediyesi'ndeki İşçi Çıkarmalarını Protesto Etti

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(EDİRNE) - DİSK Genel-İş Sendikası Trakya Şubesi, AKP'li İpsala Belediyesi'nin 119 işçiyi işten çıkarmasını protesto etti.

DİSK Genel-İş Sendikası Trakya Şubesi, İpsala Belediyesi'nde işten çıkarılan 119 işçi için belediye başkanlığı önünde eylem yaptı. DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Caner Makasçı, Belediye Başkanı Mehmet Kerman'a seslenerek işçilerin haklarının geri verilmesini talep etti. DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen de Belediye Başkanı Kerman'ın "işçi düşmanlığı" yaptığını ifade etti. DİSK, belediye binası önüne eylem çadırı kurdu.

"İşçi düşmanı anlayışından iç vazgeçmemiş"

DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, şunları söyledi:

"Çok uzak değil, sadece 10 yıl önce birinci görev döneminde yine aynı bu şahsın işçi düşmanlığını burada yaşamış ve burada protesto etmiştik. Ancak görünen o ki, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, partisinin arkasından, işçi düşmanı anlayışından hiç vazgeçmemiş."

"160 Çalışan işçiden sendikamız üyesi 119 işçiyi işten çıkarmıştır"

Makasçı da, şunları kaydetti:

"İşçi kıyımına son vermesini, atılan işçilerin geri alınmasını bu alanda haykırmıştık. Ancak Belediye Başkanı bu uyarılarımızı dikkate almayıp hukuksuzca işçi çıkarmaya devam etmiştir. Bugün itibarıyla AKP'li İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 160 çalışan işçiden sendikamız üyesi 119 işçiyi işten çıkarmıştır."