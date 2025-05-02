Diyadin\'de Ailelerle Doğa Etkinliği

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler ve aileler doğaya sıcak bir dokunuş yaptı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yer alan Cumhuriyet İlkokulu, "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Ailemle Doğa Günü" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve velileri bir araya gelerek kuş yuvaları yaptı.

Doğa sevgisinin ve aile içi iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan etkinlikte, yapılan kuş yuvaları okul bahçesindeki ağaçlara asıldı. Hem öğrenciler hem de veliler doğayla iç içe keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. - AĞRI