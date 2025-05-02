Diyadin'de Ailelerle Doğa Etkinliği - Son Dakika
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Diyadin'de Ailelerle Doğa Etkinliği

Diyadin\'de Ailelerle Doğa Etkinliği

Cumhuriyet İlkokulu'nda 'Ailemle Doğa Günü' etkinliğiyle öğrenciler kuş yuvaları yaptı.

02.05.2025 13:03
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenciler ve aileler doğaya sıcak bir dokunuş yaptı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yer alan Cumhuriyet İlkokulu, "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Ailemle Doğa Günü" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve velileri bir araya gelerek kuş yuvaları yaptı.

Doğa sevgisinin ve aile içi iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan etkinlikte, yapılan kuş yuvaları okul bahçesindeki ağaçlara asıldı. Hem öğrenciler hem de veliler doğayla iç içe keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyadin'de Ailelerle Doğa Etkinliği - Son Dakika

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