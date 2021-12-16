Diyadin'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılay'ı Diyadin Şubesi tarafından ilçede kan bağışı kampanyası düzenlenerek vatandaşların düzenli olarak kan bağışında bulunulması çağırısında bulunuldu.

Kampanyaya karşılıksız kalmayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Türk Kızılay'ı Diyadin Şubesi' ne giderek kan bağışında bulundu.

Kan vermenin hayat kurtaracağını dile getiren Balcı; "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi - AĞRI