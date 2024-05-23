Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da 'Mekke Yolu' projesini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da 'Mekke Yolu' projesini inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara\'da \'Mekke Yolu\' projesini inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da hayata geçirilen 'Mekke Yolu' projesini yerinde inceledi. Proje, hacı adaylarının Suudi Arabistan havalimanlarında yapmaları gereken işlemleri Türkiye'de tamamlamalarını sağlıyor.

23.05.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesini yerinde inceledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" programı kapsamında Ankara'da hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesini yerinde inceledi. Ankara Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki programda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hacıları uğurlamak kutsal mekanlara, Hicaz'a, Mekke'ye, Medine'ye sizleri uğurlamak hakikaten bizim için en mutluluk verici hususlardan birisidir" dedi. Erbaş, "Mekke Yolu" projesinin geçen yıl pilot uygulama olarak İstanbul Havalimanı'nda başlatıldığını ve 10 bine yakın hacı adayının bu projeden istifade ettiğini dile getirerek, bu sene de Ankara Esenboğa Havalimanı'nı projeye dahil ettiklerini söyledi.

"Hacılarımız için müthiş bir kolaylık"

Hacılara sağladığı kolaylıktan ötürü Suudi Arabistan'a teşekkür eden Erbaş, projenin sağladığı kolaylıkları şöyle açıkladı:

"Suudi Arabistan devleti ile iş birliği içerisinde hem İstanbul'da hem de Ankara'da, Cidde'de ya da Medine Havalimanı'nda yapılacak işlemleri Ankara'da yapıyoruz. İşlemler burada yapıldığı için Cidde ve Medine havalimanlarına inen hacılarımız, orada beklemeden 10 dakika içerisinde hemen havaalanından çıkıyor, otobüslerine biniyor ve doğru otellerine gidiyor. Bu müthiş bir kolaylık."

Suudi Arabistan yetkilileriyle birlikte projeyi inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erbaş, daha sonra Türkiye'den ayrılmak üzere işlemlerini yapan hacı adaylarıyla selamlaşarak bir süre sohbet etti. Programa Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hüseyin Demirhan, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Suudi Arabistan yetkilileri ve hacı adayları katıldı.

Mekke Yolu Projesi

Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı'nda pilot olarak uygulanmaya başlayan proje ile hacı adaylarının Suudi Arabistan havalimanlarında yapmaları gereken çok sayıda işlemin Türkiye'den ayrılmadan havalimanında yapılması sağlanıyor. Böylece hacı adayları Suudi Arabistan'a vardıklarında havalimanında çok vakit kaybetmeden otellerine ulaşıyorlar. - ANKARA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Ali Erbaş, Türkiye, Ankara, Mekke, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da 'Mekke Yolu' projesini inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da 'Mekke Yolu' projesini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement