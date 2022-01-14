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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti

14.01.2022 12:38
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Vali Okay Memiş, Binbir Hatim duası için kente gelen Erbaş'a Erzurum'un Anadolu'nun kadim bir Türk- İslam şehri olduğu söyleyerek, "Bunun en önemli göstergelerinden biri Binbir Hatim geleneğidir." dedi.

Başkan Erbaş ise Erzurum'un manevi ikliminin yüksek olduğunu dile getirerek, "Şehirde genç, dinamik ve çalışkan bir valiyi görmek bizleri ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçti. Başkan Mehmet Sekmen, "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı belediyemizde misafir etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Kendilerinin şehrimiz ile ilgili güzel düşünceleri ve değerli fikirleri bizleri çok mutlu etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Okay Memiş, Ali Erbaş, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen'e ziyaret etti - Son Dakika


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