Diyanet sosyal medyada paylaşım öncesi doğruluk ve mahremiyet uyarısı yaptı - Son Dakika
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Diyanet sosyal medyada paylaşım öncesi doğruluk ve mahremiyet uyarısı yaptı

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Diyanet sosyal medyada paylaşım öncesi doğruluk ve mahremiyet uyarısı yaptı
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Diyanet İşleri, cuma hutbesinde sosyal medyada doğruluk ve mahremiyet uyarısı yaptı. Paylaşım öncesi bilginin doğruluğunun kontrol edilmesi, başkalarının özel hayatı ve mahremiyeti hakkında yorum yapılmaması istendi; ölçüsüz tartışmalardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Diyanet İşleri Cuma hutbesinden, sosyal medya kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Hutbede, sosyal medyada yapılan her paylaşımın sorumluluk taşıdığı hatırlatılarak, bir bilgi paylaşılmadan önce doğruluğunun araştırılması, başkalarının hayatları hakkında yorum yapılırken ise mahremiyete dikkat edilmesi istendi.

Cuma hutbesinde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların hiç gitmedikleri coğrafyalardaki kişilerle dahi iletişim kurabildiği belirtilirken, sosyal medyanın doğru ve ölçülü kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

"Paylaşmadan önce doğruluğunu araştırın"

Hutbede, sosyal medya kullanan Müslümanlara doğrudan sorumluluk hatırlatması yapıldı. Paylaşımda bulunmadan önce bilginin doğru olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği ifade edilirken, başka insanların özel hayatları ve mahremiyetleri hakkında yorum yapılmaması gerektiği vurgulandı. Sosyal medya platformlarında yapılan tartışmalarda da ölçülü olunması gerektiği belirtilerek, ilim meclislerinde konuşulması gereken konuların sosyal medyada gelişigüzel ve ölçüsüz şekilde tartışılmaması gerektiği aktarıldı.

"Bir paylaşım yıllarca taşınacak yaraya dönüşebilir"

Hutbenin dikkat çeken bölümlerinden biride, düşünülmeden söylenen sözlerin ve önemsenmeden yapılan sosyal medya paylaşımlarının insanlar üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği ifadeleri oldu. Hutbede, "Düşünülmeden söylenen bir sözün, önemsenmeden yapılan bir paylaşımın, sinelerde yıllarca taşınacak bir yaraya dönüşebileceği unutmamalıdır" mesajı verildi.

Güzel söz ve davranış çağrısı

Hutbede sosyal medyanın yanı sıra Müslümanların günlük hayatlarında güzel ahlakı temsil etmeleri gerektiği de vurgulandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) insanlara karşı yumuşak sözlü ve güler yüzlü olduğu hatırlatılarak, İslam'ın insanlara güzel söz ve davranışlarla anlatılması gerektiği belirtildi. Cuma hutbesinde, "Bizi gören, İslam'ın güzellikleriyle tanışmak istesin. Sözümüzü dinleyen, Peygamberimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in ahlakını kuşansın ve elimizi uzattığımız, kendini güvende hissetsin" mesajı verildi. Hutbenin sonunda ise Peygamber Efendimiz'in, "Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin" hadis-i şerifi paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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