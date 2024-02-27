Diyarbakır Anneleri, Çocuklarının Terör Örgütü PKK Tarafından Kaçırılmasına Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri, Çocuklarının Terör Örgütü PKK Tarafından Kaçırılmasına Karşı Mücadele Ediyor

Diyarbakır Anneleri, Çocuklarının Terör Örgütü PKK Tarafından Kaçırılmasına Karşı Mücadele Ediyor

Diyarbakır anneleri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek evlatlarının geri gelmesi için kararlılıkla mücadele ediyor. Bin 639 gündür HDP il binası önünde eylemlerine devam eden anneler, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

27.02.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten aileler, HDP il binası önünde bin 639 gündür eylemlerine devam ediyor. Oğlu Ahmet'in 9 yıl önce işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyleyen Vahide Sunar, oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak kaçırıldığını belirtti. Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Sunar, "9 yıl önce oğlum evden işe gitmek için ayrıldı. O günden sonra haber alamadık. Evladımın geri gelmesini istiyorum. HDP önünde evlat mücadeleme devam edeceğim. Ne günümüz gün, ne gecemiz gece. Gözüm hep yollarda. Evde ne zaman kapı çalsa veya telefon çalsa direkt oğlum sanıyorum. Oğlum neredeysen artık gel, devletimize teslim ol" dedi.

Oğlu Yavuz'un Sakarya'da üniversitede okuduğu sırada kandırıldığını belirten Sevgi Çakmak ise, 5 senedir evladı için HDP il binası önünde nöbette olduğunu ifade etti. Anne Çakmak, "9 senedir oğlumdan haber alamıyorum. Evladım Sakarya'da çözüm sürecinde üniversite okurken HDP'liler tarafından kandırılarak kaçırıldı. 5 senedir evladım için HDP önünde eylem yapıyorum. Buradan çocuklarımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz. Çocuğuma çağrım; oğlum eğer beni görüyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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