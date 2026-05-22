Bayram öncesi vatandaşlara evde mobil berber hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde sağlık sorunları nedeniyle berbere gidemeyen yaşlılara evlerinde mobil berber hizmeti sunarken, engellilere yönelik faaliyet yürüten 25 derneğe de bayram paketi ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e tüm vatandaşların hayatına dokunmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerini her geçen gün çeşitlendiriyor. Yaklaşan bayram öncesi sosyal hizmet çalışmalarına ağırlık veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi kişisel bakımın temel ihtiyaçlarından biri olan saç ve sakal kesimi hizmetini kimsesiz, yardıma ihtiyaç duyan, fiziksel engeli bulunan veya kronik sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan yaşı ilerlemiş vatandaşların evlerine götürüyor. Profesyonel kuaför ve berberlerden oluşan uzman ekipler, hijyen kurallarına azami özen göstererek, vatandaşların taleplerini yerinde karşılıyor. Ekipler, berbere gitmekte zorlanan vatandaşların saç ve sakal kesimini evlerinde gerçekleştirerek, bayrama bakımlı ve rahat bir şekilde girmelerini sağlıyor. Kurban Bayramı öncesi sunulan bu hizmetten memnun kalan vatandaşlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Daire Başkanlığı personeli, Kurban Bayramı öncesinde kentte engellilere yönelik faaliyet yürüten dernekleri de ziyaret ederek, bayram paketi ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu. Başta Diyarbakır Sağırlar Hakları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği, Diyarbakır İşitme Engelliler ve Aileleri Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi olmak üzere toplam 25 derneğin ziyaret edildiği programda, dernek yöneticilerinin talep, öneri ve istekleri de dinlendi. - DİYARBAKIR