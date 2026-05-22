Bayram öncesi vatandaşlara evde mobil berber hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayram öncesi vatandaşlara evde mobil berber hizmeti

Bayram öncesi vatandaşlara evde mobil berber hizmeti
22.05.2026 11:29  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde sağlık sorunları nedeniyle berbere gidemeyen yaşlılara evde mobil berber hizmeti sunarken, engellilere yönelik faaliyet yürüten 25 derneğe bayram paketi ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde sağlık sorunları nedeniyle berbere gidemeyen yaşlılara evlerinde mobil berber hizmeti sunarken, engellilere yönelik faaliyet yürüten 25 derneğe de bayram paketi ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e tüm vatandaşların hayatına dokunmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerini her geçen gün çeşitlendiriyor. Yaklaşan bayram öncesi sosyal hizmet çalışmalarına ağırlık veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi kişisel bakımın temel ihtiyaçlarından biri olan saç ve sakal kesimi hizmetini kimsesiz, yardıma ihtiyaç duyan, fiziksel engeli bulunan veya kronik sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan yaşı ilerlemiş vatandaşların evlerine götürüyor. Profesyonel kuaför ve berberlerden oluşan uzman ekipler, hijyen kurallarına azami özen göstererek, vatandaşların taleplerini yerinde karşılıyor. Ekipler, berbere gitmekte zorlanan vatandaşların saç ve sakal kesimini evlerinde gerçekleştirerek, bayrama bakımlı ve rahat bir şekilde girmelerini sağlıyor. Kurban Bayramı öncesi sunulan bu hizmetten memnun kalan vatandaşlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Daire Başkanlığı personeli, Kurban Bayramı öncesinde kentte engellilere yönelik faaliyet yürüten dernekleri de ziyaret ederek, bayram paketi ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu. Başta Diyarbakır Sağırlar Hakları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği, Diyarbakır İşitme Engelliler ve Aileleri Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi olmak üzere toplam 25 derneğin ziyaret edildiği programda, dernek yöneticilerinin talep, öneri ve istekleri de dinlendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Engelliler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram öncesi vatandaşlara evde mobil berber hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:59:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bayram öncesi vatandaşlara evde mobil berber hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.