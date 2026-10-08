Diyarbakır Çermik'te hafızlık tespit sınavında başarılı 3 öğrenciye belge verildi - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te hafızlık tespit sınavında başarılı 3 öğrenciye belge verildi

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Diyarbakır Çermik\'te hafızlık tespit sınavında başarılı 3 öğrenciye belge verildi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kur'an kursunda hafızlığı tamamlayıp 2026 yılı 3. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 3 öğrenciye belgeleri verildi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, hafızları tebrik ederek hocalara, ailelere ve hayır sahiplerine teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Kur'an kursu öğrencilerine hafızlık belgeleri verildi.

Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak 2026 yılı 3. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 3 hafıza belgeleri takdim edildi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, "Hafızlarımızı tebrik ediyorum. Onların yetiştirilmesinde emeği geçen hocalarına, ailelerine ve kurslarımıza desteklerini esirgemeyen hayır sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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