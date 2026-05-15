Çermik\'te Zaza Dili ve Kültürü Derneği açıldı

Diyarbakır'da Çermik Zaza Dili ve Kültürü Derneği açıldı.

Açılış törenine Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Karataş, Zazaca dilinin UNESCO raporlarına göre kaybolmaya yüz tutmuş diller arasında yer aldığını belirterek, "Dilin ve kültürün korunması açısından açılan derneğin yerinde ve zamanında olduğunu, farklılıklarımızın birer zenginlik olduğunu, Zaza dilinin de yaşatılması çok önemli. Öğrencilerimizin ders seçimlerinde seçmeli Zaza dilini seçmeleri, dilin korunması için önemli" dedi.

Belediye Başkanı Karamehmetoğlu da, imkanlar dahilinde derneğe katkı sunacaklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Mehmet Fatih Bedirhanoğlu, amaçlarının Zaza dili ve kültürünü korumak ve yaşatmak olduğunu, bu amaçla ilçede etkinlikler yaparak farkındalık oluşturacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR