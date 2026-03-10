Diyarbakır\'da 112 Yıllık İftara Buluşma

Diyarbakır'ın 112 yıllık Ziya Gökalp İlkokulu'nda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrenciler, veliler ve protokol iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Sur ilçesinde bulunan 112 yıllık Ziya Gökalp İlkokulu'nda öğrenciler, veliler, öğretmenler ve protokolün katımıyla iftar programı düzenlendi. İftarda, öğrenciler, ilçe kaymakamı, il milli eğitim müdürü aynı masada buluştu.

Programa ilişkin burada konuşan okul Müdürü Mustafa Bozkuş, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in direktifleri doğrultusunda tarihi Ziya Gökalp Ortaokulu'muzda yaklaşık 200 misafiri ağırladıklarını söyledi. 140 öğrenci, il protokolü ve velilerle birlikte eski ramazanları yad ederek güzel bir ramazan programı düzenlediklerini belirten Bozkuş, artık ramazan denince akla sadece basit bir şekilde oruç tutup akşam evinde kendi sofrasında iftarını açmak gibi bir izlenim oluşturulmaya başlandığını dile getirdi.

Bozkuş, Türkiye'nin eski geleneğini sürdürmek ve Diyarbakır genelinde eski ramazan kültürü yaşatmak için burada birlik ve beraberlik ruhu içerisinde güzel bir iftar programı düzenlemeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Sur Kaymakamımız Hasan Akbulut, İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Sadoğlu, Memur-Sen İl Başkanımız Ramazan Tekdemir, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Demir Ernez, iş adamı Mehmet Bozkuş ve öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum; şükranlarımızı sunuyorum. Amacımız, tarihi 112 yıllık okulumuzda eski geleneğimizi taşıyabilmek ve geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi olarak büyüklerimizden gördüğümüz gelenek, görenek, örf adetlerimizi öğrencilerimize yansıtmaktır" dedi. - DİYARBAKIR