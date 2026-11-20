Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 563'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında araçla birbirlerini sıkıştırmalarının ardından tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.