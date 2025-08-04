Diyarbakır'da Araçlar için Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Araçlar için Sıcak Hava Uyarısı

Diyarbakır\'da Araçlar için Sıcak Hava Uyarısı
04.08.2025 10:29
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Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle araç hararet yapmaması için 12.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Diyarbakır'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava dalgasına karşın, uzmanından araçların hararet yapmaması için saat 12.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkartılmaması uyarısı yapıldı.

Kentte sıcak hava, 40 dereceler üzerinde seyrediyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava dalgasında insanlar kadar araçlarda etkileniyor. Sıcak hava nedeniyle araçlar hararet yaparken, sanayi sitesinde bulunan ustalar, araçların da insanlar gibi saat 12.00 ila 16.00 arasında dışarıya çıkartılmaması tavsiyesinde bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi 1'inci sanayi bölgesinde bulunan araç ustası Baver Mafrak, 16 yıldır bu işi yaptığını, sıcaklığın 45-50 derece gösterdiği bu günlerde saat 12.00 ile 16.00 arasında araçların çıkartılmaması tavsiyesinde bulunarak, mecbur olanların ise devirli kullanmaları gerektiğini söyledi.

Mafrak, çok sıcak olduğu için aracın üst kapağı yanabileceğini, hararet yapabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle radyatör suyunu kontrol edin, yokuşlarda klimanızı kapatın o şekilde çıkış yapın ve ondan sonra klimanızı açınki aracınız hararet kaldırmasın. Bir de sürekli gözünüz hararet ibresinde olsun" dedi.

Arabası hararet yapan müşterilerden Yakup Yolcu, çekici yardımı ile servise geldiğini kaydetti. Yokuş çıkarken birden hararet yapıldığını aktaran Yolcu, "Göstergenin yükseldiğini gördükten sonra ustamızı aradım. Ustam hemen aracı sağa çekip beklememizi söyledi. Araç su eksiltmiş. Takibini yapmayı unuttuğum için, suyu kontrol etmediğim için böyle bir noksanlık gerçekleşti. Çekiciyle geldik ve gereken işlemleri ustamız yaptı" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Azad Demir ise havaların sıcak olmasından dolayı araçların hararet yaptığını, sıcaklıktan dolayı aracımın fanı bozulduğu, değiştirmeye getirdiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Araçlar için Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

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